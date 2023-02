Stade Rennais : Genesio annonce cinq absents pour Nantes et envoie un message fort à sa direction

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille du derby breton face au FC Nantes, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a fait le point sur les forces en présence, déplorant le forfait de Flavien Tait, touché à une cheville. Cette absence vient s'ajouter à celles d'Hamari Traoré, Lorenz Assignon, Xeka et Martin Terrier.

"Une réflexion à avoir sur la composition du futur groupe"

Par ailleurs, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais a laissé entendre que le modèle rennais, qui s'appuie beaucoup sur la jeunesse, devait peut-être évoluer. "Je continue de croire que la formation, l'intégration de très jeunes joueurs est un des piliers très importants du projet du club, mais on doit aussi se poser des questions sur la globalité, l'homogénéité du groupe. Cette élimination doit peut-être nous amener à avoir une réflexion aussi différente, c'est-à-dire non pas occulter la formation, c'est un axe fort, mais peut-être avoir une proportion joueurs expérimentés - très jeunes joueurs plus équilibrée que ce qu'on a ces dernières années. Ça, c'est une vraie réflexion à avoir sur la composition du futur groupe si on veut avoir peut-être des ambitions supérieures encore."

🗓 Dans le cadre de la 25e journée de championnat, les Rouge et Noir affronteront Nantes le dimanche 26 février prochain à 15h.

