Stade Rennais : Génésio annonce un retour et cinq absents pour l'ASSE et donne des indices sur son onze de départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le point médical

"Il y a le retour de Jérémy Doku. Pour le reste, Alfred Gomis a repris l’entraînement collectif, et est en bonne voie de guérison. Il sera sûrement opérationnel pour le match de Nantes, c’est aussi une bonne nouvelle parce qu’on ne pensait pas quand il s’est blessé qu’il pourrait rejouer d’ici la fin de saison. Pas d’autre retour, concernant Loic Badé, ni Kamaldeen Sulemana, ni Jérémy Gélin."

La suspension d'Aguerd

"C’est la règle, après on peut toujours discuter du fond, ça ne changera rien. On subit."

Santamaria

"Baptiste Santamaria jouera axe gauche défense puisque j’ai dit la dernière fois que j’avais sûrement fait une erreur de faire l’inverse. Je ne vais pas renouveler l’erreur."

L'ASSE

"C’est une équipe qui lutte pour le maintien et qu'il est dans une situation difficile. C’est un match qui risque de ressembler à celui de Lorient. Là on a eu la bonne idée de marquer deux buts en 20 minutes, ce qui nous a facilité la tâche et mis un bon coup à Lorient. On a envie d’attaquer fort, comme quasiment chaque fois ici au Roazhon Park, et développer notre jeu sans calcul. (...) Je pense que Saint-Etienne ou Bordeaux, de grands clubs français, doivent rester en Ligue 1. Je ne suis pas là pour les enfoncer, mais pour aider le Stade rennais à atteindre ses objectifs. Et pour ça, il faut battre Saint-Etienne."

Terrier

"Pour l’équipe c’est important. Quand vous un joueur en pleine bourre comme ça, ça donne confiance à tout le monde, lui le premier. Dans des moments difficiles, on sait qu’il peut marquer un but exceptionnel qui va nous aider. Ça peut être le cas de Benjamin Bourigeaud, de Gaëtan Laborde. C’est important d’avoir des joueurs capables de marquer à tout moment, même si notre domination n’est pas suffisante. C’est toujours positif."

[#ConfSRFC]



🔜 Rendez-vous à 13h45 pour suivre en direct la conférence de presse de 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 & 𝐋𝐨𝐯𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐣𝐞𝐫 avant #SRFCASSE👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 28, 2022

Pour résumer L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio, était présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception de l'AS Saint-Etienne, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur