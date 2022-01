Stade Rennais : Genesio critiqué pour un problème récurrent

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Nommé en mars dernier entraîneur du Stade Rennais en remplacement de Julien Stéphan, Bruno Genesio réalise en Bretagne un travail salué de tous. Notamment de L'Equipe, qui l'a placé en 15e position des personnalités faisant le football français. Cependant, à la toute fin du papier qui lui est consacré et qui montre que son passage en Chine lui a fait le plus grand bien, on trouve une critique à l'encontre de son coaching.

"Les derniers résultats ont fait remonter à la surface quelques critiques, ses changements en cours de match n'ont pas suscité une énorme adhésion, dimanche à Nancy en Coupe de France (1-1, 3 t.a.b. à 4) et lors d'autres rencontres de décembre." Pas de quoi cependant ternir son bilan, qui est presque aussi bon qu'à Lyon (50% de victoires en Bretagne, 58% avec l'OL). Néanmoins, un coaching inspiré face à Lens ce week-end serait le bienvenu...

15e : Bruno Genesio changé par son passage en Chine

