Stade Rennais : Genesio dans l'obligation de terminer sur le podium ?

De l'avis général, Bruno Genesio est à la tête de l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1. L'entraîneur du Stade Rennais peut notamment compter sur ses recrues Ludovic Blas et Enzo Le Fée pour animer le secteur offensif, en plus des autres joueurs talentueux qui constituent l'ossature de l'équipe. De quoi être ambitieux cette saison.

Objectif C1 pour Rennes

Florian Maurice le déclarait il y a quelque temps, et maintenant c'est le journaliste de RMC Walid Acherchour qui partage cet avis : Rennes doit viser la Ligue des champions cette saison. "Rennes doit avoir de l'ambition et ne peut plus se cacher. J'attends des résultats significatifs, un top 4 voire un top 3 minimum en Ligue 1 cette saison", a déclaré le journaliste dans l'émission "L’After Foot". Avec trois places directement qualificatives pour le tour de poules et une place qui envoie en tour préliminaire, les quatre premiers de Ligue 1 en mai prochain se qualifieront pour la prochaine Ligue des champions. A Genesio et ses hommes de donner raison aux oracles !

🔴⚫ @walidacherchour : "Rennes doit avoir de l'ambition et ne peut plus se cacher (...) J'attends des résultats significatifs, un top 4 voire un top 3 minimum en Ligue 1 cette saison." pic.twitter.com/803lcOAJzH — After Foot RMC (@AfterRMC) July 31, 2023

