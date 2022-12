Stade Rennais : Genesio déplore déjà deux absents pour la reprise

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Un privilège pour le Stade Rennais. Bien représenté en Coupe du monde avec deux demi-finalistes que sont Steve Mandanda, en équipe de France, et Lovro Majer, avec la Croatie. Les deux hommes, quoi qu'il advienne mardi et mercredi soir, auront besoin dans la foulée de la compétition besoin de récupérer. Et donc de prendre quelques jours de vacances.

Conséquence directe, leur entraîneur, Bruno Genesio, ne comptera pas sur eux le 29 décembre prochain lorsque le Stade Rennais retrouvera la Ligue 1 sur le terrain du Stade de Reims. L'entraîneur du SRFC l'a confirmé à nos confrères de Ouest-France.

"L’idée, c’est de les faire revenir après le match de Reims pour qu’ils puissent postuler pour Nice. Ils vont avoir douze jours, on peut difficilement faire plus long, parce qu’il y a des matches et que l’on a besoin d’eux. On s’adapte, mais ce n’est pas l’idéal, on ne réfléchit pas beaucoup à la santé des joueurs."