Stade Rennais : Genesio déplore deux absences contre le RC Strasbourg

Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Ce pourrait être l'ultime chance du Stade Rennais de rester dans la course à l'Europe. Et c'est dimanche, à 15 heures, face au RC Strasbourg et au Roazhon Park. Les joueurs de Genesio, après leur défaite face à l'OM en milieu de semaine, sont dans l'obligation de prendre des points si ils veulent encore croire à l'Europa la saison prochaine. Problème, et comme il l'a déclaré en point-presse, l'entraîneur du SRFC devra faire sans deux joueurs.

"Clément Grenier sera indisponible pour dimanche. Il souffre d’une entorse externe de la cheville. Jonas Martin, lui, a été malade, touché par un virus, mais rien à voir avec celui qui nous touche depuis un moment. Il ne reprendra que lundi." A notre qu'au sujet de Clément Grenier, aucune date de reprise n'a été communiquée par Genesio.