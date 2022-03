Stade Rennais : Genesio désamorce un gros clash après l’OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Si le Stade Rennais a encore donné un récital contre l’OL hier au Groupama Stadium, un bémol est venu ternir le brillant succès breton (4-2) : une explication de texte entre Nayef Aguerd et Alfred Gomis à la 35e minute de jeu.

« Il n’y a rien de grave, a assuré le défenseur marocain après la partie. C’est un compétiteur comme moi, on n’aime pas perdre, sur le terrain on ne peut pas toujours se parler gentiment. Ça reste mon frère en dehors du terrain. On s’est expliqués à la mi-temps et à la fin du match. »

Selon L’Équipe, cet épisode confirme quand même combien le gardien sénégalais peut être une source de crispation, lui qui a tendance à rester collé à sa ligne et être imprécis dans son jeu au pied. « Alfred est allé à la CAN, où il n’a pas joué, il doit retrouver des repères, a défendu Bruno Genesio. Sur le premier but, il ne peut pas faire grand-chose. Sur le deuxième, il peut peut-être sortir ou partir de plus haut… Mais ça arrive, beaucoup de gardiens font des erreurs. Pour le reste, il a été rassurant sur le jeu au pied, sur les sorties aériennes. Et c’est vraiment un détail dans ce match. »

