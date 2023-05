Stade Rennais : Genesio distribue les mauvaises nouvelles avant Troyes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Parler de coup dur est un euphémisme. Car oui, Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, fait face à une kyrielle de joueurs blessés alors que le sprint final pour l'Europe est engagé. Ainsi, pour la venue de Troyes, dimanche à domicile, il va devoir faire sans bon nombre de ses joueurs habituels.

Xeka, Meling, Doué, c'était (presque) entendu. Au même titre que Terrier et Truffert. Mais viennent également de rejoindre l'infirmerie, Spence et Kalimuendo. Bruno Genesio : "Spence, Il est forfait jusqu’à la fin de saison. C’est plus qu’une entorse, une belle entorse. Il va d’ailleurs regagner Tottenham pour faire ses soins." Kalimuendo est quant à lui incertain en raison du coup reçu sur le pied à Nice.

Pour couronner le tout, Christopher Wooh est suspendu.