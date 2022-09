Stade Rennais - Auxerre : Genesio donne des nouvelles de Santamaria et pense à recruter un joker

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a surclassé ce dimanche l'AJ Auxerre (5-0), signant le carton de la septième journée de Ligue 1. Quelques minutes après le coup de sifflet, Bruno Genesio s'est arrêté au micro de Canal+, ne cachant pas son soulagement d'avoir décroché les trois points.

Pas de fracture pour Santamaria

"Le foot est bizarre parce qu'on a fait de biens meilleurs matchs depuis le début de la saison qu'on n'a pas gagné. C'est au moment où l'on fait peut-être l'un de nos matchs les moins aboutis de la saison à domicile qu'on gagne 5-0. On a été efficace. On a fait une très bonne entame. On aurait dû aggraver le score. Ensuite, on s'est un peu égaré, avec la sortie Baptiste Santamaria qui nous a perturbé. On a eu beaucoup de mal dans le jeu, mais on a su être efficace, faire parler notre talent. C'est bien de gagner comme ça et de ne pas prendre de but. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête... Notre début de saison n'est pas au niveau des attentes, donc on a certainement perdu un peu de confiance. Quand tout va bien, ça se passe bien. Quand on commence à prendre le fil, c'est plus difficile. On est une équipe très jeune encore. En tout cas, c'est bien d'avoir réalisé ce match, trois jours après avoir gagné en Coupe d'Europe", a analysé l'entraîneur rennais au micro de Canal+.

Par ailleurs, Bruno Genesio a annoncé en conférence de presse d'après-match que Baptiste Santamaria, sorti dès la 13e minute en raison d'une grave blessure à la cheville gauche, ne souffrirait pas de fracture avant d'être interrogé sur la possibilité de recruter un joker médical. "Si la blessure de Baptiste Santamaria est assez longue, on va y réfléchir", a-t-il répondu.

Pour résumer Après la large victoire des siens face à l'AJ Auxerre (5-0), l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, n'a pas caché son soulagement d'avoir décroché les trois points et a donné des nouvelles de Baptiste Santamaria.

