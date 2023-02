Stade Rennais : Genesio donne la recette pour se qualifier face au Shakhtar

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Roazhon Park fera le plein demain soir pour pousser les Rouge et Noir vers une qualification pour les 8es de finale de l'Europa League. Battus à Varsovie par le Shakhtar Donetsk (1-2) la semaine dernière, le club breton, qui alterne le chaud et le froid depuis le début de l'année, devra se sublimer pour franchir l'obstacle ukrainien. Mais son entraîneur, Bruno Genesio, est persuadé qu'il a les moyens d'y parvenir.

"C'est un moment important, une compétition qu'on a envie de jouer à fond et devant notre public. On est face à un match retour à élimination directe. On sait ce que ça veut dire et ce que ça implique. Nous avons 90 minutes voire même plus pour nous qualifier. Il ne faudra pas faire preuve d'impatience. Il faudra amener de la folie mais de manière raisonnée, en mettant de l'intelligence et de la patience. On ne va pas attaquer à dix et rester à un seul défenseur. Il doit y avoir de la réflexion tout en mettant du rythme. On ne va pas se regrouper et mettre le bus. Mais il ne faut pas sous-estimer cette équipe du Chakhtior. Elle n'a pas suffisamment été mise en valeur avant l'aller. On ne se rend pas compte de son niveau. Elle sort de phase de groupes de Ligue des champions et a bien résisté à des équipes comme le Real Madrid et le RB Leipzig."