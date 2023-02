Stade Rennais : Genesio a retrouvé le sourire grâce à ses joueurs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Les supporteurs rennais peuvent souffler ! Après une série de trois défaites (LOSC, TFC, Chakhtar Donetsk), le Stade Rennais s’est imposé cette après-midi contre Clermont Foot 63 (2-0) au Roazhon Park. Une victoire importante qui permet aux Bretons de prendre des points dans la course à l’Europe. Bruno Genesio est revenu sur ce succès décisif.

« J'ai retrouvé, par séquences, une équipe comme j'aime, mais on devra faire encore plus et mieux jeudi pour se qualifier. Je suis heureux, parce que quand on est dans une situation comme la nôtre, il est important de retrouver une dynamique positive : la victoire, pas de buts encaissés. Ce sont déjà deux satisfactions ! Après, on est encore perfectibles, c'est un peu logique. Ce soir, on va savourer en espérant que jeudi on ait le même score à la fin », a-t-il expliqué avant de revenir sur la période actuelle de son équipe.

« Oui, on est convalescents. C'est normal ! Quand on est dans une période où les résultats ne sont pas bons, il faut du temps pour en sortir complètement. Ce qui est important, c'est de faire le premier pas, d'être capable de rebondir, c'est ce qu'on a fait. Dans un premier temps, il faut aussi savoir se contenter de ce qu'on a fait, on a su être patient, on a su gérer notre match, même si on a eu une fin de match où on s'est un peu mis le feu tout seul. »

« Mais dans l'ensemble, c'est une prestation aboutie et sérieuse. Tout n'est pas réglé, on doit faire beaucoup mieux que ce soir. Mais on a montré une capacité de réaction. Être capable de rebondir, c'est important pour la suite », a-t-il commenté face à la presse dans des propos rapportés par l’Equipe.