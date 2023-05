Stade Rennais : Genesio félicite deux joueurs et tire un enseignement du carton sur Troyes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais n'a pas tremblé une seconde cet après-midi face à Troyes (4-0). Les Bretons ont ouvert le score dès le quart d'heure de jeu grâce à Arthur Theate avant de prendre le large en seconde période. Un succès qui leur a permis de revenir momentanément à hauteur de Lille à la 5e place. Interrogé après la rencontre, leur entraîneur, Bruno Genesio, s'est félicité de ce succès, tout en regrettant un manque de réalisme dans le dernier geste. Mais il a tenu à féliciter Arthur Theate et Karl Toko Ekambi, critiqués après le match à Nice (1-2).

"On a manqué de réalisme"

"Dans le jeu, on a largement dominé la partie. Dans le second acte, on a su marquer le deuxième but qui a fait que Troyes a lâché un peu plus facilement ensuite. Je trouve qu'on a été sérieux, on a fait ce qu'il fallait. Je suis satisfait du comportement de mon équipe. On a toutefois manqué de réalisme en première mi-temps. Tant qu'il y a un but d'écart, on est à la merci d'une contre-attaque, d'un coup de pied arrêté ou même d'une erreur individuelle. J'ai apprécié que l'on continue à jouer après notre troisième but et même notre quatrième. J'aurais même aimé qu'on marque davantage parce qu'en deuxième mi-temps, on a de multiples occasions qu'on doit conclure. Dans les moments difficiles, il y a plusieurs façons de se comporter, soit on fait l'autruche, soit on est capable de rebondir et d'assumer ces responsabilités et c'est ce qu'Arthur Theate a fait. Cela montre que, malgré son jeune âge, il a cette force de caractère. C'est positif pour lui et pour l'équipe. Karl Toko Ekambi a retrouvé cet après-midi un poste d'avant-centre qu'il affectionne particulièrement et au sein duquel il a débuté sa carrière. C'est toujours bien de valider un match par un doublé."

👏 @SteveMandanda a été honoré avant le coup d'envoi du match #SRFCESTAC pour sa longévité ! pic.twitter.com/j9acHJvp3j — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 14, 2023

Pour résumer Si l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a déclaré que sa formation aurait pu marquer plus de buts face à Troyes (4-0), notamment au cours d'une seconde période à sens unique, il a félicité Arthur Theate et Karl Toko Ekambi pour leurs prestations.

Raphaël Nouet

Rédacteur