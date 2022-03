Stade Rennais : Genesio garde le même groupe et rêve d'un coup de vice face à l'OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Sur le groupe

« Tout le monde a bien récupéré après le match contre Leicester. On aura le même groupe à disposition pour affronter Lyon. »

Sur la désillusion Leicester

« Leicester a été supérieur à nous dans l'efficacité. On a un match retour à disputer, ce n'est pas terminé. Avant ça, nous sommes concentrés sur la rencontre de demain. »

Sur les retours de blessure

« Le groupe s'étoffe de plus en plus. On se dirige vers une fin de saison avec plus de joueurs disponibles. C'est une chose qui nous a manqué il y a quelques temps. »

Sur le match de Lyon

« Ce sera une grosse affiche, du niveau Ligue des Champions. Lyon est dans une bonne période avec une équipe qui s'est renforcée cet hiver. On devrait assister à un bon match. Le match aller contre Lyon (victoire 4-1) est l'un des plus accomplis pour nous cette saison. On va y aller pour jouer notre jeu, en essayant d'être plus malicieux et vicieux que jeudi. »

Retranscription : compte Twitter du Stade Rennais.