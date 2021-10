Stade Rennais : Genesio joue vraiment la carte jeunes

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais change peu à peu de dimension. Comme ses résultats en Ligue 1 en attestent. Et comme son groupe professionnel vient le confirmer semaine après semaine. Alors que se profile, demain à 18 heures 45, un déplacement en Slovénie, pour y affronter la formation de Mura, Bruno Genesio, l'entraîneur rennais, a décidé de faire appel à vingt-deux joueurs.

Pas de Jérémy Doku, ni de Jérémy Gélin, forfaits. Loïc Badé, lui, est suspendu. Et on note surtout la présence de la classe biberon avec les présences d'Andy Diouf (18 ans) et Mathys Tel (16 ans). Reste à savoir si les deux joueurs, en fonction de l'évolution du match sans doute, parviendront à grappiller du temps de jeu.