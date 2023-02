Stade Rennais : Genesio justifie sa compo et donne rendez-vous aux supporters

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Dans sa conférence de presse d'après-match, Bruno Genesio a validé ses choix, notamment la titularisation en défense centrale du jeune Jeanuël Belocian. « J’avais envie d’amener du sang neuf avec des joueurs qui ont montré des choses intéressantes à l’entraînement, comme à chaque fois. Il y a un enchaînement de matchs très intense et j’estimais que c’était le moment pour faire ces choix. Je ne le regrette pas car la charnière m’a donné satisfaction. Je suis d’accord sur le fait que l’on a encore une fois encaissé des buts largement évitables mais je retiens aussi beaucoup de choses positives que l’on n’avait pas vues depuis quelques temps, au niveau du jeu, de l’état d’esprit et de l’engagement. En termes d’état d’esprit, je trouve que l’on a montré autre chose ce soir, ce qui me rassure. »

« On a encore deux mi-temps voire un peu plus pour renverser la tendance devant notre public »

Et à lui d'ajouter... « Parfois, il y a eu des manquements sur les longs ballons mais je n’ai pas vu une équipe qui nous a déstabilisés sur des actions de jeu. J’ai trouvé que mon équipe avait montré du caractère car, après le premier but évitable, on s’est remis dans le match. On s’est créé une occasion pour revenir à 1-1 partout. En seconde mi-temps, je trouve que l’on a plutôt maitrisé la partie même si on s’est exposé à des contres car on a laissé des espaces dans notre dos. On a réussi à revenir au score avec un but qui sera très important. Je pense qu’il y aurait dû avoir un carton rouge en fin de match car une occasion de but a été annihilée.

Évidemment que l’on a une obligation de résultat quand on est au Stade Rennais mais on n’est qu’à la mi-temps du match. On a encore deux mi-temps voire un peu plus pour renverser la tendance devant notre public, donc on en reparlera jeudi prochain après le match retour. »