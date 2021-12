Stade Rennais : Génésio justifie son coup de sang face au LOSC

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Maintenant que le Stade Rennais a cartonné l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (5-0) et a repris la 2e place de la Ligue 1 à l'OM, tout est oublié. Mais Bruno Genesio est quand même revenu sur son expulsion contre Lille (1-2) mercredi dernier, quand il a contesté un peu trop fermement une décision de Mme Frappart. Pour l'ancien Lyonnais, si le carton rouge ne se conteste pas, un meilleur dialogue aurait pu l'éviter.

« J’accepte mon expulsion, mais ce que je regrette, c’est que plutôt que d’aller rapporter à madame Frappart que j’avais dit, que c’était catastrophique, le quatrième arbitre aurait mieux fait de l’aider. Je pense que sur notre action, il y a faute en notre faveur, et non pas de Jérémy Doku. Ça aurait été beaucoup mieux mais c’est comme ça, ce n’est pas important que je sois suspendu ou pas. Je préfère être suspendu plutôt qu’un de mes joueurs, c’est comme ça. Je pense quand même qu’il faudra, un jour ou l’autre, prendre exemple sur les arbitres de rugby qui, même quand ils sanctionnent les gens, le font calmement. Vous n’avez qu’à regarder les images quand je prends le deuxième carton jaune et vous verrez de vous-mêmes quelle attitude a madame Frappart. »

Are any team in Europe playing better football than Bruno Génésio's Rennes right now? Flavien Tait and Lovro Majer are quickly becoming Ligue 1's most exciting midfield partnership. 🤯pic.twitter.com/FHk8Lptjkh