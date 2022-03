Stade Rennais : Genesio l'a mauvaise avec Doku

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Jérémy Doku est l’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif rennais. Malheureusement de nombreuses blessures et seulement 16 apparitions cette saison freinent sa progression. Alors que la trêve internationale commence, Bruno Genesio l’a mauvaise avec son attaquant.

En effet, alors que qu’il n’a pas retenu le rennais pour le rassemblement Belge, Roberto Martinez lui a quand même demandé de venir le voir pour échanger avec lui sur sa blessure. Une décision qui n’a pas plu au coach rennais : « Un joueur blessé, on préfère qu'il reste parmi nous, qu'il fasse ses soins ici. La Belgique a demandé à le voir, à vérifier l'état de sa blessure. Il ira et on espère qu'il reviendra vite. »

🇧🇪Jérémy Doku prêt « à faire constater sa blessure » en Sélection comme l’a expliqué Bruno Génésio. pic.twitter.com/UKT4w33n8O — Actu SRFC (@ActuSRFC_) March 22, 2022

Pour résumer Jérémy Doku connait une saison compliquée avec le Stade Rennais, souvent à cause de blessures. Bruno Génésio l’a mauvaise avec l’attaquant belge qui s'est rendu en Belgique pour échanger avec le sélectionneur alors qu'il n'a pas été convoqué pour les matchs.

Adam Duarte

Rédacteur