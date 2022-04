Stade Rennais : Genesio met un gros bémol à la course à la Champions League

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Après Monaco (2-3) vendredi dernier, le Stade Rennais s'est de nouveau incliné, hier soir, à Strasbourg (1-2). Soit deux revers contre des concurrents directs pour les places européennes, plus précisément la Champions League. Dans les coursives de la Meinau, Bruno Genesio a expliqué que cet objectif (la C1) était peut-être un peu trop élevé pour son équipe et qu'il le répétait depuis le début...

"Il faut retrouver notre rigueur défensive, qui a fait notre force aussi, a expliqué le coach des Rouge et Noir en conférence de presse. On était solides défensivement, collectivement, et on a un petit peu perdu ça. Il va falloir vite se reprendre. On manque un peu de maturité. J'ai souvent freiné tout le monde quand on nous parlait de Ligue des champions."

