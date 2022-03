Stade Rennais : Genesio ne digère pas l'élimination et pousse un violent coup de gueule

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Voici les propos tenus par Bruno Genesio au terme de la rencontre face aux Anglais de Leicester. Et de toute évidence il ne digère pas l'absence de VAR en Ligue Europa Conférence.

"Quand on organise une compétition européenne, on se doit de l’organiser dans les mêmes conditions que les autres, sinon ça ne sert à rien. Peut-être que Leicester, c’est plus attrayant que Rennes pour un quart de finale. Comment on ne peut pas siffler sur le coup de coude reçu par Guirassy ? [...] Il y a un président célèbre qui a dit : 'j’ai compris', et bien j’ai compris ! On mérite au moins un penalty sur les deux matchs. À nous d’écrire notre histoire. J’ai envie de féliciter mes joueurs".

Pour résumer Le Stade Rennais, en dépit de sa victoire face à Leicester, a été éliminé de la Ligue Europa Conférence. L'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, n'a pas caché sa frustration lors de sa conférence de presse après la rencontre.

Benjamin Danet

Rédacteur