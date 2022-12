Stade Rennais : Genesio ne masque pas sa satisfaction

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Un premier rendez-vous victorieux pour le Stade Rennais. Qui s'offrait un partenaire de prestige lors de son stage au Portugal : le Celtic Glasgow. Trêve internationale oblige, difficile pour Bruno Genesio de tirer de nombreux enseignements de cette rencontre remportée 4-3. Mais le technicien du SRFC, sur différents aspects, n'a pas caché sa satisfaction.

"Sur l’aspect offensif, on a marqué beaucoup de buts, on s’est créé des occasions et il y a eu beaucoup de mouvements, que l’on répète. On s’est un peu déconcentré quand on a mené 4-1. On a fait une deuxième mi-temps très sérieuse avec beaucoup de jeunes sur le terrain, qui n’étaient quasiment jamais venus avec nous à l’entraînement. Ils ont eu le bon état d’esprit et ont bien défendu. Globalement, je suis très satisfait. On veut gagner du temps, car les entraînements c’est bien, mais les matches, c’est ce qu’il y a de mieux pour se mettre dans le rythme. On en a trois, on veut donner un temps de jeu le plus important et rapidement possible à tout le monde. Vendredi prochain on va intégrer d’autres joueurs pour arriver contre Brest à une heure et demie et se préparer pour le déplacement à Reims."