Stade Rennais : Genesio offre ses services à… Pep Guardiola

Si on le surnomme ironiquement « Pep » depuis ses débuts sur le banc de l’OL, Bruno Genesio (Stade Rennais) ne veut surtout pas manquer de respect à Pep Guardiola, qu’il considère comme le meilleur coach de la planète.

Genesio prêt à redevenir adjoint… pour Guardiola

Interrogé par Le Parisien, le coach rennais a fait part de son admiration pour l’entraîneur espagnol de Manchester City… et qu’il serait même prêt à revenir à un rôle d’adjoint pour intégrer le staff de l’ancien coach du Barça et du Bayern Munich.

« On doit apprendre tellement à son contact, s’enrichir. Confronter les principes. Pep (Guardiola) réussit dans tous ses clubs à faire progresser ses joueurs. Il a des idées que les autres n’ont pas. Il invente des choses dans le souci de bonifier son équipe. Et puis il gagne. C’est important dans notre sport », a justifié l’ancien adjoint de Gérard Houllier et Rémi Garde.

