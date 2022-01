Stade Rennais : Genesio part avec seulement trois défenseurs et des gardiens novices à Nancy !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

C'est confirmé : avant de s'envoler pour la CAN, Alfred Gomis manquera bien le dernier match du Stade Rennais à cause du Covid. Bruno Genesio a appelé trois jeunes gardiens à Nancy pour le 16e de finale de Coupe de France ce jour. On constate aussi que les Rouge et Noir ne comptent que trois défenseurs de métier disponibles avec les départs à la Coupe d'Afrique (Hamari Traoré, Nayef Aguerd) et les absents (Warmed Omari). Compliqué...