Stade Rennais : éliminé en Coupe, Genesio vise ses joueurs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, n'a pas digéré la défaite en Coupe de France, dans la journée et aux tirs au but sur la pelouse de Nancy. Et il l'a fait savoir face à la presse.. Des propos accordés à nos confrères de Ouest-France.

"Lorsqu’on n’est pas suffisamment agressif et efficace, on est toujours à la merci d’un but sur coup de pied arrêté ou d’une erreur défensive. C’est ce qui s’est passé ce soir. Déjà, à la mi-temps, le match aurait dû être terminé. On a trop manqué d’agressivité devant le but, dans nos occasions, pour ouvrir le score, creuser l’écart. Marquer un seul but dans un match comme ça, ce n’est pas acceptable. Je ne pense pas que l’on ait manqué de respect ni fait preuve de suffisance. On a fait beaucoup de bonnes choses jusqu’à la surface de réparation adverse. Mais ce match n’aurait jamais dû aller aux tirs au but, c’est surtout ça, la leçon."