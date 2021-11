Stade Rennais : Génésio perd un titulaire en puissance pendant la trêve internationale

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Arrivé cet été au Stade Rennais en provenance du Dinamo Zagreb, Lovro Majer gagne peu à peu sa place dans le onze de départ de Bruno Génésio. Titulaire ce dimanche lors de la gifle infligée à l'Olympique Lyonnais (4-1), en clôture de la 13e journée de Ligue 1, le milieu offensif croate a éclaboussé le match de son talent.

Alors qu'il ne figurait pas dans la liste de la Croatie pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face à Malte, le 11 novembre, et contre la Russia, le 14 novembre, Lovro Majer a finalement été appelé en renfort par le sélectionneur croate, Zlatko Dalić.

Croatia head coach @DalicZlatko added two attacking options for the qualifiers against @MaltaFA1900 and @TeamRussia: @gnkdinamo forward Bruno Petković and @staderennais offensive midfielder Lovro Majer 🇭🇷💪🏼 #family pic.twitter.com/zQT6O9W8Nn