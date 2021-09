Stade Rennais : Genesio perd une cartouche estampillée FC Nantes contre l’OM

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Bruno Genesio va encore devoir se creuser la cervelle. Si l’entraîneur du Stade Rennais pourra compter sur un groupe presque au complet, le même que celui qui avait affronté les Spurs jeudi sur la scène européenne, Martin Terrier n'est finalement pas inclus dans la liste des joueurs retenus.

L’ancien attaquant de l’OL, bourreau du FC Nantes lors du derby disputé le 22 août dernier au Roazhon Park (1-0), n’est pas suffisamment remis de sa blessure à un genou. Jéremy Doku et Lovro Majer sont toujours forfaits pour affronter l’OM, qui n’en demandait sans doute pas tant.

🎙Sampaoli : «Il y’a de la joie avec le retour des supporters. C’est spécial de jouer avec ce public. On compte beaucoup sur ce soutien populaire. On veut qu’ils prennent plaisir à nous voir joueur. On ne doit pas prendre ça comme une pression supplémentaire mais une motivation.»