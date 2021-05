Stade Rennais : Genesio peste contre les erreurs à Monaco et annonce un départ en fin de saison !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

En s'inclinant 2-1 à Monaco, le Stade Rennais a laissé filer sa dernière chance d'accrocher la Ligue Europa. Septièmes, les Bretons sont toujours en course pour la nouvelle compétition de l'UEFA (Ligue Europa Conférence) mais Bruno Genesio avait quand même du mal à digérer les erreurs défensives de son équipe.

« On y a cru jusqu'au bout. On a malheureusement fait preuve d'immaturité sur les deux buts. Ensuite, on a très bien répondu. On a marqué ce but qui nous permet de revenir dans le match. Mais on a manqué de dynamisme pour égaliser en fin de match », note l'ancien coach de l'OL, qui a fait payer à Eduardo Camavinga son match moyen... Sans pour autant lui faire payer la note : « J'ai eu la volonté de mettre du poids devant à la mi-temps et de passer en 4-4-2. Il fallait sortir un milieu. Camavinga était un peu en difficulté, comme le reste de l'équipe. C'était un choix tactique. Mais cela ne remet pas en cause ses capacités et la confiance en lui. Parfois, on est un peu moins bien ».

Damien Da Silva quitte Rennes sur un carton rouge

Parmi les points positifs, Bruno Genesio a apprécié le niveau de jeu général de ses Rennais et la deuxième période effectuée : « Cela montre que notre équipe a de la qualité technique et de la volonté. On s'est davantage libéré. On a vu une équipe conquérante ».

Conscient que son équipe ne maîtrise pas son destin pour le dernier strapontin européen, Rennes va désormais devoir battre Nîmes, relégué, et s'en remettre à un résultat de Monaco à Lens. Un match qu'il devra jouer sans son capitaine Damien Da Silva, exclu à la 85e minute pour un tacle affreux sur la cheville de Fodé Ballo-Touré. Bruno Genesio n'a pas souhaité l'accabler : « Il était très touché dans les vestiaires. Vous saurez pourquoi certainement un peu plus tard. Etait-ce son dernier match ?Très certainement, oui ».