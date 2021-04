Stade Rennais : Genesio pétri de regrets après le nul à Reims (2-2)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est à la 6e place que se retrouve aujourd'hui le Stade Rennais en Ligue 1. Et ce au terme d'un match nul concédé sur la pelouse du Stade de Reims, 2-2. Certes, Bruno Genesio, l'entraîneur du SRFC, n'a rien à reprocher à ses joueurs, qui sont revenus deux fois au score. Mais il a fait part de ses regrets au terme de la rencontre, lui qui sait bien que le RC Lens a désormais quatre point d'avance à la 5e place du classement, synonyme de qualification européenne.

"On est déçu, il y avait la place pour prendre les trois points et on a fait ce qu'il fallait pour les prendre. Malheureusement, on est sanctionné sur quelques erreurs, exploitées par les Rémois. On a largement dominé, avec 19 tirs, contre une des meilleures défenses du Championnat. On a fait du jeu, de bonnes choses avec le ballon mais on a aussi fait quelques erreurs évitables. On a manqué d'agressivité pour concrétiser notre domination, ensuite, on a reculé mais on a su revenir dans le match à deux reprises.

C'est aussi la preuve qu'on a du caractère, qu'on ne renonce pas. C'est peut-être un match qu'on aurait perdu il y a un mois. Sur le contenu et l'état d'esprit, je n'ai rien à redire à mes joueurs. Il y a eu beaucoup de bonnes choses devant. On ne doit pas être inhibé et obnubilé par un objectif de fin de saison. Si on est capable de réitérer ce genre de performance lors des sept derniers matches, on aura certainement une bonne surprise en fin de saison."