Stade Rennais : Genesio peut compter sur un atout qui renaît sur les ruines de Stéphan

Recruté l'été dernier par le Stade Rennais en provenance de l'Olympique Lyonnais contre un chèque de 12 millions d'euros, Martin Terrier fait preuve d’irrégularité pour sa première saison en Bretagne. Mais l'attaquant français de 24 ans est en forme depuis le départ de Julien Stéphan.

Terrier retrouve confiance avec Genesio

Martin Terrier avec Yuto Nagatomo Credit Photo - Icon Sport

Avec 3 buts et 4 passes décisives, Terrier est impliqué sur 7 des 11 derniers buts de Rennes en Ligue 1. Positionné à la pointe de l'attaque rennaise lors de la victoire le week-end dernier face au RC Strasbourg (1-0), l'ancien joueur de l'OL profite de l'arrivée de Bruno Genesio sur le banc des Rouge et Noir pour s'épanouir.