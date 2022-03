Stade Rennais : Génésio récupère deux blessés avant Angers

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais, qui restent sur deux victoires probantes face à Troyes (4-1) et contre Montpellier (4-2), reçoit ce dimanche le SCO d'Angers, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Quatre jours avant cette rencontre, l'entraîneur rennais, Bruno Génésio, a reçu deux bonnes nouvelles. En effet, Flavien Tait, absent depuis début janvier à cause d'une pubalgie, et Lorenz Assignon, qui était blessé à la cheville, ont fait leur retour ce mercredi à l'entraînement collectif, comme on peut le voir sur les photos publiées par le Stade Rennais sur son compte Twitter.