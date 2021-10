Stade Rennais : Génésio remet Stéphan à sa juste place avant le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Génésio sur le match face à Maribor

« Je trouve qu'il est un peu dévalorisé, comme celui à Arnhem (2-1, le 30 septembre). Or, on a vu que ce n'était pas si facile de gagner des matches à l'extérieur contre des équipes supposées plus faibles, on l'a fait difficilement et Tottenham a perdu à Arnhem (0-1). Même si dans le contenu, on aurait tous aimé faire mieux, on ne peut pas toujours tout bien maîtriser pendant une heure et demie et ça fait trois victoires d'affilée à l'extérieur en Coupe d'Europe, ce qui montre que le club et l'équipe progressent. »

Génésio sur les prestations des clubs français sur la scène européenne cette semaine

« Ça montre qu'on est capable d'être compétitif au plus haut niveau, qu'il y a de bonnes choses de faites dans la formation, avec les entraîneurs qui viennent en France, c'est bon signe. Peut-être s'est-on décomplexés vis-à-vis de nos concurrents des autres championnats. »

Génésio sur la bonne série du Stade Rennais

« On a eu une période difficile, on n'a jamais paniqué, on avait envie de progresser, échanger, travailler. L'équipe prend forme, une équipe qui a pas mal changé à l'intersaison, jeune aussi, et je retiens sur ces six matches l'état d'esprit, conquérant, avec l'envie de jouer un foot offensif, avec parfois des déséquilibres. L'important, c'est de pouvoir répéter ça le plus souvent possible. »

Génésio sur le RC Strasbourg

« Ils ont beaucoup de bons joueurs, un bon collectif, on s'attend à un match très difficile avec beaucoup d'intensité, d’engagement. »

Génésio sur le fait qu’il affronte son prédécesseur, Julien Stéphan

« Ce n'est pas Julien Stéphan contre le Stade Rennais ou contre Bruno Genesio, c'est Strasbourg contre Rennes. J'ai une très bonne relation avec Julien, je l'ai eu longuement au téléphone quand je suis arrivé, il a été très bien avec moi sur ce qu'il avait à me dire sur le club. Il a notamment permis à Rennes de gagner un trophée (Coupe de France 2019), ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, c'est quelqu'un qui est du club, mais dans le foot, on sait que c'est de plus en plus difficile de rester dans le même club toute sa carrière. Il a pris un autre chemin, c'est une évolution pour lui. »

Génésio sur une possible sélection en Equipe de France de Gaëtan Laborde

« Ce ne serait pas une anomalie. Il est le meilleur buteur du Championnat, c'est un joueur décisif. Maintenant, il y a aussi beaucoup de très bons joueurs en équipe de France dans le domaine offensif, l'équipe de France c'est le plus haut niveau possible, c'est difficile d'y rentrer. Mais j'espère qu'il ira un jour et le plus important pour nous (sourire), c'est qu'il continue à marquer avec nous. »

Génésio sur la potentielle délocalisation de Monacao-OL en Chine

« Sur Mars. Allons sur Mars. Non, mais je comprends que nos dirigeants cherchent des solutions aux problèmes financiers des clubs français. Maintenant, aller jouer un match de L1 en Chine, à part l'intérêt financier, je ne vois pas trop ce que ça peut apporter, et je souhaite bon courage aux entraîneurs pour le voyage et la récupération. »

