Stade Rennais : Génésio répond aux rumeurs d'un clash avec Florian Maurice

Les nerfs sont tendus à Rennes. Après plusieurs mauvais résultats, le Stade Rennais s’est mis en difficulté dans sa course à l’Europe. Après la défaite face à Montpellier (1-0) dans l’Hérault, les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud n’ont plus droit à l’erreur. Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent autour d’une relation supposée conflictuelle entre Bruno Génésio et le directeur technique, Florian Maurice.

Ce vendredi, avant de recevoir Angers, l’entraîneur des Bretons a tenu à démentir les inforations sur ce sujet, « Florian avant d’être la personne qui m’a fait venir ici et d’être mon directeur sportif, est d’abord mon ami. J’ai quelques valeurs dans la vie et l’amitié et la fidélité sont supérieures au football pour moi. Il n’y a pas l’ombre d’un problème entre lui et moi », a-t-il d’abord commenté en conférence de presse.

« Il y a parfois des sujets sur lesquels on peut ne pas être toujours d’accord. Mais comme je peux en avoir avec tout le monde. Et heureusement, car si un jour ça n’existe plus, il ne faudra pas qu’on travaille ensemble. J’aime la contradiction dans mon travail sinon on n’avance pas. Il n’y a aucune espèce de problème et je ne sais pas d’où on a pu sortir ça », a déclaré l’ancien de l’OL dans des propos rapportés par Ouest France.