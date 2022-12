Stade Rennais : Genesio s'agace et il dit pourquoi

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Il tenait à le dire. Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, a donc profité de sa conférence de presse, ce mercredi, pour s'étonner d'un article du quotidien l'Equipe, publié ce jour, et du manque de reconnaissance de certains de ses joueurs.

Propos relayés par le site StadeRennaisonline : "J’ai lu un journal ce matin où il n’y avait aucun Rennais dans la nouvelle génération. Je ne sais pas ce que ça veut dire car il me semble que certains pourraient, je dirais bien « pourraient » et pas « peuvent », pourraient postuler à être dans cette équipe. Apparement ce n’est pas l’avis de tout le monde. J’étais un peu surpris. Pour nous, c’est une fierté d’avoir eu 8 joueurs qui ont participé à la coupe du Monde. C’est une belle expérience pour eux, ça nous servira aussi. Ce sont des joueurs qui vont revenir avec une expérience, un vécu supplémentaires. Ça montre que le Stade rennais est capable d’attirer de très bons joueurs, et qu’il est capable aussi de former des très bons joueurs, de les développer. C’est bien pour le club."