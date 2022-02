Stade Rennais : Génésio savoure la victoire à Montpellier et avait prédit le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Au terme d'un match fou, le Stade Rennais est allé s'imposer ce vendredi sur la pelouse de Montpellier (4-2), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Bruno Génésio était satisfait de la prestation de ses joueurs.

"Il y a beaucoup de choses qu'on répète à l'entraînement, une envie de jouer mais avant tout la qualité des joueurs. C'était important de gagner parce qu'on jouait en premier, c'est toujours difficile à Montpellier. Rien n'est terminé mais si on est capables de répéter ces prestations, on peut être optimiste tout en gardant de l'humilité. (...) On a la chance d'avoir qu'un seul match par semaine, ce qui nous laisse du temps pour travailler. On a la volonté de jouer, parfois ça nous coûte cher comme face à Paris. Il ne faut pas se renier, les joueurs prennent énormément de plaisir, c'est pour ça qu'ils font ces efforts. Ils sont récompensés", a confié l'entraîneur rennais au micro d'Amazon Prime Vidéo avant de s'exprimer sur le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa Conférence où le Stade Rennais a hérité de Leicester.

"Ça me plaît, j'avais annoncé ce tirage à mon staff. C'est bien de se frotter aux meilleures équipes européennes parce que si on est ambitieux, il faut bien battre de grandes équipes et c'est bien aussi pour notre apprentissage. On a toutes nos chances, on l'a déjà prouvé face à Tottenham, donc on ira à Leicester avec de l'ambition."

