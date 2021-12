Stade Rennais : Génésio se paye l'OM et l'OL avant le LOSC

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Dauphin du Paris Saint-Germain au classement, le Stade Rennais reçoit ce mercredi le LOSC, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de cette rencontre, l'entraîneur rennais, Bruno Génésio, a tapé sur les doigts de ses concurrents que sont notamment l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais.

"Finir deuxième serait une anomalie ? Ah oui. Là, c'est aussi parce que les autres n'ont pas fait ce qu'il fallait jusqu'à aujourd'hui. On n'est même pas à deux points de moyenne, et on sait qu'en général, pour finir deuxième, il faut deux points de moyenne. Ça veut dire que nos concurrents et ceux qui ont des budgets supérieurs à nous n'ont pas réussi à le faire. Nous, on est à notre niveau, à ce qu'on souhaite faire jusqu'à la fin de saison. D'autres aux moyens supérieurs n'ont peut-être pas fait ce qu'ils devaient faire."

[#ConfSRFC]



📲 Suivez dès 14h15 la conférence de presse de 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 et 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 avant #SRFCLOSC en direct sur notre chaîne @TwitchFR 🎙 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 30, 2021