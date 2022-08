Stade Rennais : Genesio très inquiet pour Mandanda

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Hier après-midi à Louis-II, les supporters du Stade Rennais ont vu le meilleur et le pire de Steve Mandanda en une mi-temps. Le meilleur sous la forme d'arrêts décisifs, notamment sur le pénalty d'Axel Disasi ; le pire parce que c'est lui qui a été à l'origine de la faute en raison d'une sortie mal maîtrisée. Et en plus, le Fenomeno s'est blessé à un genou sur l'action. Cela fait déjà quelques saisons que le physique de l'international français de 37 ans le lâche régulièrement.

Après la partie, son entraîneur, Bruno Genesio, s'est montré plutôt inquiet concernant la durée de l'indisponibilité de son joueur expérimenté : "C'est une grosse perte parce qu'il est décisif à 0-0, à 11 contre 10. J'espère que ce ne sera pas grave et qu'on pourra vite le récupérer, mais il a pris un vrai coup quand même". La première estimation est de trois semaines.