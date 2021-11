Stade Rennais : Genesio trouve à redire après le nouveau festival de ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Une raclée infligée à Lyon (4-1) avant la trêve internationale, une victoire largement méritée sur Montpellier (2-0) pour entamer le dernier mois et demi de compétition de l'année : le Stade Rennais n'a pas perdu le rythme pendant ses quinze jours de repos forcé. Grâce au succès d'hier soir sur les Héraultais, il s'est même emparé de la 2e place en attendant les résultats de Lens à Brest, de Nice à Clermont et de Marseille à Lyon.

Mais si la vie est belle en Ile-et-Vilaine, Bruno Genesio pense qu'elle pourrait être encore plus rose. Hier soir après la partie, il a ainsi déclaré : "On a affiché les mêmes qualités d'enthousiasme, de jouer vers l'avant, de faire les choses ensemble (que face à l'OL). Après, on doit être plus tueur. Les grandes équipes ne laissent rien à leurs adversaires. Sur les deux derniers matches, on a tiré 55 fois, on marque 6 buts. C’est bien mais ce n’est pas suffisant, on a encore une petite marge de progression". Malgré ce problème d'efficacité tout relatif, le Stade Rennais possède la 2e meilleure attaque du championnat à égalité avec Strasbourg (24 buts).

