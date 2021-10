Stade Rennais : Genesio trouve quand même à redire de la victoire contre Metz (3-0)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Facile vainqueur du FC Metz ce dimanche (3-0), le Stade Rennais poursuit sa remontée au classement. Pour autant, Bruno Genesio reste très calme. Bien que satisfait, le coach breton a prévenu à toute "enflammade".

« Je suis satisfait du contenu et du résultat même si j’aurais préféré que l’on marque un ou deux buts supplémentaires en seconde mi-temps. On n’a pas été assez tueurs pour aggraver le score. C’est vraiment chercher la petite bête », a reconnu Bruno Genesio :

« C’est une confirmation, ça montre que les joueurs progressent et avancent. On est sur le bon chemin. Je l’ai toujours dit quand on était un peu moins bien, je ne voulais pas tomber dans le catastrophisme. Là, je ne veux pas que l’on tombe dans l’excès de confiance. Tout va très vite. Il faut continuer dans cette direction pour continuer d’avoir des résultats et de la régularité. On a un match important jeudi et un autre dimanche contre Strasbourg avec trois points à prendre encore. C’est un éternel recommencement. Pour rester très haut, il faut être régulier. Il est essentiel de garder cet état d’esprit de conquête, de garder la qualité et surtout d’avoir la tête froide. »

Antonetti (FC Metz) : « Ils ont été meilleurs que nous » Frédéric Antonetti en conférence de presse : « Je ne vais pas chercher d'excuses, on a perdu 3-0. Ils ont été meilleurs que nous. On est complètement passé à travers. On a fait jeu égal pendant une demi-heure, et puis après les deux buts, c'était impossible de revenir au vu de leur qualité technique. On leur a posés des problèmes mais nos centres n'arrivaient pas, et les leurs arrivaient. C'est ce qui fait la différence. »