Stade Rennais : Genesio va perdre un joueur, mais pas trois

L'information est donnée par nos confrères de Ouest-France. Alors que le dossier du départ éventuel dans leurs sélections de plusieurs internationaux de Ligue 1 a fait grand bruit, le Stade Rennais, lui, est confronté à une situation inédite. En effet, le défenseur central Nayef Aguerd (Maroc) va finalement quitter le SRFC pour cette trêve internationale.

Et ce dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 contre la Mauritanie et le Burundi. L'aller et retour de Aguerd est rendu possible par la récente décision du gouvernement français qui, comme vous le savez sans doute, a exempté les joueurs africains de septaine à leur retour si leur sélection respecte un strict protocole sanitaire et médical.

Ce protocole est lourd puisqu'il impose un voyage en avion privé, ainsi que des tests PCR au quotidien, une fois les joueurs revenus dans leurs clubs. Visiblement, le SRFC n'a pas obtenu satisfaction pour Hamari Traoré (Mali) et son gardien de but, Alfred Gomis (Sénégal) puisque ces deux éléments ne rejoindront pas leur sélection.