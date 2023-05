Stade Rennais : Genesio veut encore croire à l'Europe malgré la défaite à Nice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Sans doute que le discours n'aurait pas été le même si le LOSC s'était imposé à Reims. Mais puisque le club nordiste s'est incliné (0-1), le Stade Rennais reste à trois points de la 5e place, malgré sa défaite à Nice (1-2). En conférence de presse, Bruno Genesio a fait part de sa déception après la prestation de ses hommes à l'Allianz Riviera mais de son optimisme concernant la fin de saison.

"On perd régulièrement en donnant les occasions à nos adversaires"

"En ce qui concerne la course à l’Europe, il reste quatre matches, douze points à prendre. Je suis persuadé qu’il y aura encore des opportunités. C’en était une ce soir, on ne l’a pas saisie. On a de quoi être déçus. C’est la défaite de trop car elle ressemble à toutes les autres défaites à l’extérieur. Lorsque les erreurs se reproduisent régulièrement depuis la Coupe du Monde, c’est que forcément il y a des choses qui n’ont pas été assez bien faites. Je m’inclus le premier dedans. Il me semble que l’on a plutôt contrôlé le match dans l’ensemble, même si on ne l’a pas survolé. À la mi-temps, on aurait pu mener au score mais il nous a manqué l’efficacité et l’agressivité dans les deux surfaces. J’ai l’impression de répéter ça depuis trois ou quatre mois, notamment après les matchs à l’extérieur que l’on perd régulièrement en donnant les occasions à nos adversaires. Il faut en tirer les conclusions."

"Il faut digérer et relever la tête. Ce ne sera pas simple dans les jours qui arrivent mais il faudra prendre les trois points contre Troyes pour de nouveau avoir d’autres opportunités pour se qualifier pour la coupe d’Europe, qui est un objectif très important pour le club, il faut que tout le monde en soit très conscient. Lorsque l’on gagne, j’aime bien englober tout le monde. Lorsque l’on perd, je ne suis pas là pour accabler ceux qui ont fait des erreurs individuelles. Ce serait beaucoup trop simpliste et réducteur de tirer des conclusions comme ça. Après les échecs, il y a toujours des opportunités de rebondir. On est déçus et marqués mais ça doit être une prise de conscience pour les matchs qui nous restent. On doit tout donner pour faire le maximum jusqu’à la fin."

