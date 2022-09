Stade Rennais : Gouiri – Terrier muets, Gallon héroïque... Décryptage de la contreperformance bretonne à Troyes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Une mauvaise opération pour Rennes

Si, en soi, prendre un point à l'extérieur n'est pas infamant pour le Stade Rennais, c'est davantage la manière qui inquiète car les hommes de Bruno Genesio ont joué plus d'une heure à onze contre dix suite à l'expulsion de Yoann Salmier (semelle sur Lovro Majer à la 27e minute). Dominateurs, les Rouge et Noir sont parvenus à égaliser mais on quand même failli se faire surprendre à deux reprises dans le dernier quart d'heure. Pas franchement normal quand on se prétend jouer le Top 5 de Ligue 1. Au niveau comptable, Rennes (9e) est déjà en déficit par rapport aux leaders avec 8 points de retard sur l'OM et le PSG, 6 sur Lens et 5 sur l'OL qui compte un match en moins...

Défensivement, la greffe tarde à prendre

Nayef Aguerd parti, Warmed Omari blessé, Rennes s'est reconstruit un axe central durant la préparation avec le belge Arthur Theate et le gallois Joe Rodon. Le duo tarde vraiment à prendre ses marques et est encore un peu attentiste sur l'action qui amène l'ouverture du score d'Iké Ugbo (14e). Six journées et toujours pas de clean-sheet pour les Bretons. Un vrai problème quand le réalisme n'y est pas.

Santamaria, l'art du dépassement de fonction

Voyant ses offensifs manquer de précision ou buter sur le portier aubois, le milieu défensif rennais a donc pris les choses en main en égalisant d'une frappe poteau rentrant à l'entrée de la surface (48e). Il fallait bien ça pour éviter aux Bretons une grosse désillusion.

Terrier – Gouiri, les anciens Lyonnais ont manqué de réalisme

Titularisés ensemble pour la première de l'ancien Niçois, Martin Terrier et Amine Gouiri ont eu plusieurs situations chaudes au Stade de l'Aube mais le duo n'avait pas réglé la mire manquant systématiquement le cadre face à Gauthier Gallon (11e, 45e+3, 54e, 57e). On est très loin de leur efficacité clinique de l'an passé.

Gauthier Gallon a fait des misères à Rennes

Auteur de plusieurs gros arrêts, le portier de l'ESTAC est sans nul doute l'homme du match. Contre les Rouge et Noir, il a sorti plusieurs arrêts importants face à Benjamin Bourigeaud ou encore dans le money-time sur l'ultime tentative d'Arthur Theate. Quand la réussite n'y est pas, les adversaires s'y mettent.