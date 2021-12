Stade Rennais : gros imbroglio face à Tottenham, du lourd attendu contre l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Le communiqué est tombé sur le site de Tottenham hier dans la soirée : « Nous pouvons confirmer que notre match contre le Stade Rennais n'aura pas lieu après un certain nombre de cas positifs de Covid-19 au club. Les discussions se poursuivent avec l'UEFA et nous donnerons des informations sur le match en temps voulu. »

Le Stade Rennais, qui avait rallié Londres en fin d’après-midi en pensant que le match se tiendrait, n’a plus qu’à rentrer ce matin en Bretagne. L'UEFA vient d'officialiser ce report via un mail envoyé à L'Équipe. Un problème de calendrier se pose désormais : il n’y a pas d’autre fenêtre dans le calendrier des Spurs d’ici à la fin de l’année, la deadline fixée, sauf à repousser Leicester-Tottenham en milieu de semaine prochaine, quand Rennes serait aussi disponible entre la réception de Nice, dimanche, et celle de Lorient en 32es de finale de Coupe de France.

Face aux Aiglons, justement, Ouest France annonce le retour en tribunes de l’influent groupe de supporters rennais RCK... six semaines après le vol de sa bâche totem. Un come-back qui vient comme un cadeau de Noël offert aux joueurs du Stade Rennais.

🚨Le RCK devrait faire son retour officiel en tribune dimanche contre Nice d’après @sports_ouest ! #SRFCOGCN — Actu SRFC (@ActuSRFC_) December 8, 2021