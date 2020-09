Stade Rennais : Guirassy, l'effectif... Ménès s'enflamme après la démonstration à Nîmes (4-2)

De tous les leaders de Ligue 1 qui affichent 7 points après trois journées, le Stade Rennais est sans doute celui qui emballe le plus Pierre Ménès. Sur son blog, le consultant du CFC ne tarissait d'ailleurs pas d'éloges à l'égard des Bretons après leur victoire sur la pelouse de Nîmes sur le score de 4-2.

« Cette saison, Rennes a des arguments à faire valoir avec notamment sa nouvelle recrue Guirassy, auteur d’un doublé. Il était déjà extrêmement intéressant avec Amiens et il confirme toutes ses qualités dès sa première titularisation avec le club breton. Son premier but est magnifique, le second est un véritable « but de buteur », a-t-il glissé, mettant en avant dans un premier temps le nouveau buteur des Rouge et Noir.

Un effectif « beaucoup plus copieux qu'il en a l'air »

Saluant également l'adresse remarquable d'Aguerd sur son but ainsi que la prestation de Benjamin Bourigeaud, Ménès appuie sur la qualité générale de l'effectif : « Il y a beaucoup de possibilités dans cette équipe rennaise. Stéphan dispose de plusieurs solutions, notamment devant. Et l’effectif est beaucoup plus copieux qu’il en a l’air, parce qu’il y a des jeunes - évidemment, je ne parle pas là de Camavinga - qui sont tout à fait capables d’apporter quelque chose dans cette équipe », ajoute-il : « La semaine prochaine, le calendrier nous offre un alléchant Rennes-Monaco, un match entre co-leaders qui nous en dira plus sur les vraies possibilités bretonnes ».