Stade Rennais : Holveck lâche des noms pour la succession de Julien Stéphan !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Le Stade Rennais n'a plus d'entraîneur depuis la démission de Julien Stéphan ce matin. Mais Florian Maurice et Nicolas Holveck sont à pied d'oeuvre et le président rennais en a dit plus sur le profil recherché ce soir dans Top of the Foot, sur RMC.

« Favre et Gourvennec ? Ce sont deux très bons entraîneurs »

« Même si avec Julien (Stéphan), tout se passait fantastiquement bien, mon rôle c’est d’anticiper l’avenir, a expliqué le président du club breton. Bien évidemment qu’on travaille sur le profil d’un entraîneur depuis un certain temps. Sans bien sûr contacter les concernés ». Et à l'ancien monégasque d'ajouter : « Un entraîneur qui a connu le très haut niveau, qui est en capacité de faire jouer les jeunes du centre de formation, puisque c’est l’un des piliers de notre stratégie. Un entraîneur entraînant qui, comme Julien (Stéphan), est au centre des séances, qui anime son vestiaire avec beaucoup d’énergie. Voilà le profil idéal dont le Stade Rennais a besoin aujourd’hui. Favre et Gourvennec ? Ce sont deux très bons entraîneurs ». Bruno Genesio, lui, aurait déjà décliné le poste, préférant attendre la saison prochaine pour retrouver un banc.