Stade Rennais : Jérémy Doku répond à ses critiques

Victoire impérative cet après-midi à 15h pour le Stade Rennais à domicile contre Dijon. Si les Rouge et Noir veulent continuer à rêver d'Europa League, ils ne doivent pas laisser l'OM (et éventuellement le RC Lens) s'échapper au classement. Pour cela, ils pourront compter sur un Jérémy Doku qui a enfin trouvé le chemin des filets, neuf mois après son arrivée au SRFC. Le prodige belge de 18 ans a évoqué dans L'Equipe les critiques qui se sont abattues sur lui ainsi que sa progression depuis son arrivée en France.

"Défensivement et avec le ballon, j'ai progressé"

« On me reproche parfois de ne pas être assez égoïste devant le but. Mais ce n’est pas ma façon d’être. Défensivement, j’essaie tout le temps de faire mon devoir puisque ça peut aider l’équipe à vite récupérer le ballon. »

« Défensivement et avec le ballon, j’ai progressé depuis mon arrivée à Rennes. Avant, je jouais surtout sur la ligne, j’attendais le ballon et après je dribblais ou je démarrais des actions. Là, je trouve que je joue aussi mieux dans les intervalles, au milieu. Je suis plus proche du but, aussi. Dans le démarquage et les appels en profondeur, c’est de mieux en mieux, mais c’est encore perfectible. Je dois aussi plus frapper, de loin notamment. »