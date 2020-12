Stade Rennais : Julien Stéphan bientôt prolongé en Bretagne ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Nommé président du Stade Rennais l'été dernier, Nicolas Holveck ne veut surtout pas que son attelage avec Florian Maurice (directeur sportif) et Julien Stéphan (entraîneur) ne soit démantelé. Interrogé par France Bleu à l'issue de la victoire bretonne face au FC Metz (1-0), le dirigeant a renouvelé sa volonté de s'inscrire sur la durée avec Stéphan sur le banc.

Holveck : « Je me projete avec Julien Stéphan le plus longtemps possible »

«Il est l'entraîneur parfait pour intégrer nos jeunes du centre de formation. Pour moi il n'y a même pas de discussion. Faire venir un entraîneur différent aujourd'hui : pour quoi faire ? On a la chance d'avoir quelqu'un qui connaît le club de A à Z, qui intègre des jeunes aux entraînements toutes les semaines... Et en plus, ce n'est pas que Julien : c'est Julien ET son staff. Je n'ai jamais vu un entraîneur et un staff travailler autant, être autant dans la recherche du détail », a ajouté l'ancien dirigeant monégasque.

Nicolas Holveck l'assure : même au plus fort de la crise en novembre, la question d'un changement de coach « ne s'est donc jamais posée » : « il a de grandes qualités et ce n'est pas parce que quatre ou cinq matchs ont été plus difficiles qu'il les avait perdues. Il l'a montré puisqu'on a su rebondir avec ces quatre victoires consécutives. Avec Julien, on échange tous les jours, et on parle évidemment de l'avenir. Je pense avoir été suffisamment clair au plus dur de notre période compliquée pour dire que je me projette avec lui le plus longtemps possible ». Actuellement, Julien Stéphan est lié au Stade Rennais jusqu'en juin 2022.