Stade Rennais : Julien Stéphan recadre sèchement Pierre Ménès

Dimanche dernier, le consultant de Canal Plus, avait donné son sentiment sur la situation de M'Baye Niang, l'attaquant du Stade Rennais. Et comme il en est coutumier, Ménès avait été pour le moins direct. "Vu que Julien Stéphan ne compte plus M’Baye Niang, puisqu’il n’a même pas été foutu de l’emmener dans un match amical au Portugal, je pense que l’intérêt du Stade Rennais serait peut-être de faire un prêt avec option obligatoire d’achat."

De toute évidence, l'entraîneur du SRFC a eu vent des propos de Ménès sur Pierrot face cam. Et il y a quelques minutes, en point presse, il a donné sa propre version des faits. "Un journaliste de Canal Plus a dit que je n’avais pas été foutu d’amener M’Baye Niang à Benfica. Il ne s’est pas présenté à l’entraînement la veille. C’est facilement vérifiable et ça aurait dû être vérifié. Il y a de la manipulation dans ce dossier. Quand les sentiments personnels devancent le devoir d’information, ça s’appelle de la manipulation."

Ménès appréciera...