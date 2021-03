Stade Rennais : Julien Stéphan reçoit un ultime hommage des Ultras

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Si une page s'est tournée au Stade Rennais avec la démission lundi de Julien Stéphan, remplacé depuis par Bruno Genesio, les Ultras du Roazhon Celtic Kop ne peuvent pas être taxé d'ingratitude.

Même si Julien Stéphan avait perdu de sa superbe sur la fin de son aventure et que son discours ne passait plus avec le vestiaire, le technicien breton n'a jamais été décrié par son public. Au contraire, à Rennes, personne ne veut oublier l'homme qui a replacé les Rouge et Noir sur la carte de France en les amenant en Ligue des Champions et en leur permettant de remporter un premier trophée (Coupe de France) au XXIe siècle.

Ce samedi, dans les rues de Rennes, une banderole « Merci Julien » a pu être observée. Une manière de tourner dignement la page et de remettre du baume au cœur à un technicien qui a très mal vécu certaines critiques au point de jeter l'éponge...