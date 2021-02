Stade Rennais : Julien Stéphan rencontre quelques soucis avant Montpellier

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Dimanche (13h), le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de Montpellier dans un choc pour le Top 5. Un match périlleux pour les Bretons, en difficulté ces dernières semaines et qui restent sur deux défaites contre Angers (1-2) et l'ASSE (0-2).

« Pour le moment, personne n'est forfait »

En conférence de presse, Julien Stéphan a annoncé quelques petits soucis au niveau de l'effectif. « Pour le moment, personne n’est forfait​. Même Flavien (Tait) a repris l’entraînement collectif en début de semaine », a-t-il rassuré face aux micros.

Dans les effets, il y a quand même quelques gros doutes. Ce vendredi, Nayef Aguerd et Damien Da Silva, légèrement touchés, n'ont pas participé à la séance d'entraînement. Romain Salin, Clément Grenier et Steven Nzonzi sont également restés aux soins. Pour le match dans l'Herault, le coach rennais pourrait être contraint de s'appuyer sur sa (très) jeune charnière Gerzino Nyamsi - Brandon Soppy.

Clément Grenier, pas une blessure diplomatique

Concernant Clément Grenier, absents depuis quelques matches sans qu'on en connaisse la raison, Florian Maurice a bien confirmé à Ouest-France qu'il ne s'agissait pas d'une blessure diplomatique ou d'une mise à l'écart décidée par l'entraîneur : « Clément a eu une petite blessure musculaire qu’on a réussi à guérir. Il sera disponible pour Montpellier. Il n’y a pas de sujets par rapport à une discorde. C’est un groupe qui vit, c’est normal qu’il y ait parfois des petites tensions, même si je ne parle pas ici de Clément. Car je n’ai aucun retour par rapport à d’éventuels problèmes de comportement ou de problème avec Clément Grenier. Aucun ».