Stade Rennais - RC Lens (0-2) : Julien Stéphan se fait tacler pour son objectif du maintien

C'est un Julien Stéphan à la colère froide qui s'est présenté devant les médias hier soir après la défaite du Stade Rennais à domicile contre le RC Lens (0-2). Le technicien breton a lâché cette phrase en guise de sentence sur les possibilités de son équipe : « On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain. On n’est pas préparés mentalement pour vivre ce qu’on va vivre. »

"Des entraîneurs jouant le maintien en L1 rêveraient d'avoir son effectif"

Il s'agissait plus certainement d'une façon de piquer son groupe que d'un réel changement de cap dans les ambitions du club. Mais il n'empêche que cette déclaration n'a pas plus à tout le monde. Car il y a quelques semaines encore, le Stade Rennais était vanté pour son recrutement cinq étoiles très dispendieux.

Ainsi, l'insider Mohamed Toubache-Ter a-t-il balancé sur Twitter : "Des entraîneurs jouant le maintien actuellement en Ligue 1 aimeraient/rêveraient tellement avoir l’effectif du Stade Rennais…". Espérons que les décideurs du Stade Rennais aient mieux compris le message de Julien Stéphan que les observateurs…