Stade Rennais : Kalimuendo a gardé un souvenir impérissable du RC Lens

Formé au PSG, Arnaud Kalimuendo a vu sa carrière chez les professionnels décoller à partir d'octobre 2020, quand il a été prêté au RC Lens. En deux saisons, le jeune attaquant, désormais âgé de 21 ans, s'est forgé une réputation, qui a incité le Stade Rennais à l'acheter 20 M€ l'été dernier. Mais ce n'est pas parce qu'il évolue aujourd'hui en Bretagne que le buteur au petit gabarit oublie les Sang et Or.

Interrogé par le site de la Ligue 1 sur le plus beau but inscrit depuis le début de sa carrière, Kalimuendo est revenu un an en arrière, le 14 mai dernier : « Mon lob contre Troyes, avec Lens, c'est mon plus beau but. Jonathan Clauss m’adresse une ouverture et je marque en une touche. J’ai été inspiré sur ce coup-là. Ce n’est pas habituel pour moi de marquer de cette façon donc c’est le but que je vais choisir ».